La mamma di Zaniolo: “Nicolò sconvolto dalla scomparsa di Maradona. Vuole gli Europei”

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Kiss Kiss a proposito della scomparsa di Diego Armando Maradona. Non è mancato anche qualche passaggio sul figlio, queste le sue parole:

“Anche mio figlio è rimasto sconvolto dalla scomparsa di Maradona. Gli abbiamo sempre mostrato i video di Diego e lui rimaneva a bocca aperta per le prodezze. M​io figlio fece un bel gol al Napoli. È bello sapere che sia apprezzato da De Laurentiis, ma di concreto non è mai arrivato nulla dal Napoli”.

Quando rientrerà?

Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per recuperare, vuole gli Europei. Prosegue nel lavoro, gli manca il campo. In queste settimane ha sentito molti colleghi che hanno subito più o meno i suoi infortuni. So che sente sempre i suoi compagni, è felice per i risultati che la squadra sta ottenendo.