Continuano i sondaggi della Roma per certificare quali sono stati i personaggi, i simboli e le emozioni più forti dell’ultima decade attraverso l’assegnazione dei “Roma Awards”. A vincere il premio di maglia più bella del decennio è quella speciale per i derby 2016-2017, come comunicato da un tweet del club capitolino:

🔥 SPQR 🔥 📊 La maglia più bella decennio è quella speciale per i Derby del 2016-17 👏#ASRoma pic.twitter.com/jzrjTc41uw — AS Roma (@OfficialASRoma) December 30, 2019