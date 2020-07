La maglia casalinga della prossima stagione è già in vendita online – FOTO

Sono uscite ormai da alcune settimane le indiscrezioni sul nuovo kit home della Roma, per la stagione 2020/2021, l’ultimo disegnato dalla Nike, che ha rescisso consensualmente il contratto di partnership con la società giallorossa. Intanto, in attesa dell’annuncio ufficiale, la nuova maglia è già in vendita online, come riportato dal profilo Twitter “Forza27”. Il prezzo indicato dal sito è di 70 sterline, pari a circa 76 euro. Di seguito, il tweet originale: