La Lega chiede l’apertura del 30% degli stadi di A

Il Tempo – Operazione stadi aperti. La Lega calcio ha inviato alla Figc un protocollo per chiedere alle Istituzioni la riapertura degli stadi a un numero limitato di tifosi “secondo le specificità di ogni realtà e impianto“. Entro la fine della stagione buona parte degli abbonati potrebbe tornare allo stadio; la percentuale di spettatori autorizzati a entrare potrebbe oscillare tra il 35% e il 40%, i club dovranno trovare una maniera adeguata per risolvere l’enigma sul diritto di ingresso negli impianti, qualora gli abbonati fossero in maggior numero rispetto a quelli eventualmente autorizzati. Secondo le prime indiscrezioni si punta alla riapertura per le ultime due giornate; questo penalizzerebbe la Roma che gioca entrambe le partite in trasferta.