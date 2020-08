Il ruolo di Fabio Paratici alla Juventus non è in discussione. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina bianconera, la figura del dirigente, più volte accostato alla Roma, sembrava essere in bilico. Il club piemontese ha dichiarato all’Ansa che le voci sono “Totalmente infondate”, smentendo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore.