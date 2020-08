La grande abbuffata di coppe: si giocano 26 partite in 19 giorni

La Gazzetta dello Sport (A. Frosio) – Piaciuta la scorpacciata di pallone fatta tra giugno e luglio? Bene, non è ancora finita. Anzi proprio ora arriva il bello. Da oggi fino al 23, giorno in cui verrà incoronato il club campione d’Europa, ci sono appena tre giorni liberi: il 9, il 20 e il 22. E si dovranno giocare 26 partite. L’antipasto è subito sostanzioso: tra oggi e domani giocheranno gli ottavi di Europa League l’Inter (contro il Getafe) e la Roma (contro il Siviglia). Poi venerdì e sabato spetta al Napoli e alla Juventus continuare la lotta Champions rispettivamente contro Barcellona e Lione. Come gustosi contorni poi ci saranno Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea.