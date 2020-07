La gioia di Ibanez: “Vittoria meritata, tre punti importanti” – FOTO

Da quanto è ripartita la Serie A, Roger Ibanez è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e collezionare 4 presenze in 5 gare, di cui 3 da titolare. Per un ragazzo che nella prima parte di stagione non aveva giocato ancora un minuti in campionato, è certamente un rendimento positivo. Il difensore brasiliano è sceso in campo dal primo minuto anche ieri, in occasione della vittoria per 2-1 sul Parma e, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso la sua gioia per il successo romanista. Questo il testo del tweet: “Vittoria meritata, 3 punti importanti, continuiamo ad evolvere, ogni partita più forte!”. Di seguito, il tweet originale:

Vitória merecida, 3 pontos importantes, continuamos a evoluir, cada partida mais forte!!! 🙏🏻👏🏻🚀 Vittoria meritata, 3 punti importanti, continuiamo ad evoluire, ogni partita più forte!!! 🙏🏻👏🏻🚀 pic.twitter.com/S6w8TPtRBD — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) July 9, 2020