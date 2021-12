La FIGC premia Zaniolo come miglior italiano dell’ultima giornata di campionato

Dopo 514 giorni Nicolò Zaniolo torna al gol in Serie A, partecipando al 4-1 che la Roma ha rifilato all’Atalanta al Gewiss Stadium. Lo celebra la FIGC, che lo elegge miglior calciatore italiano dell’ultimo turno di campionato in base ai dati Opta. Per lui non solo il gol a Bergamo: ha primeggiato tra i compagni per progressioni palla al piede, tiri effettuati, dribbling riusciti, recuperi offensivi, duelli ingaggiati e percentuali di passaggi riusciti, pur non essendo rimasto in campo per tutti i 90′. Questi dati gli consegnano il titolo di MVP di giornata.