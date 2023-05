La Curva Sud in silenzio durante Roma-Salernitana: negato l’ingresso ad uno striscione per Roberto Rulli. “Era un pregiudicato”

Uno striscione per caricare la squadra in vista della finale di Europa League, poi il silenzio. In Curva Sud, infatti, non sono esposti gli striscioni dei vari gruppi, uniti nel silenzio per protestare. È stato infatti negato l’accesso ad uno striscione per Roberto Rulli, storico fondatore e leader dei Fedayn. La decisione è stata dei dirigenti del commissariato Prati: secondo quanto filtra il divieto è arrivato poiché “era un pregiudicato”. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.

La #CurvaSud si svuota e resta in silenzio per via di uno striscione dedicato a Roberto Rulli che non è stato fatto entrare all'Olimpico. La decisione è stata dei dirigenti del commissariato Prati: secondo quanto filtra il divieto è arrivato poiché "era un pregiudicato"#ASRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 22, 2023