La coppa ha iniziato il suo viaggio. Berardi: “Cresceremo ancora”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Metti un aperitivo al tramonto con la Coppa. Ieri il Roma Club Montecitorio ha organizzato la prima uscita privata del trofeo che la Roma ha conquistato a Tirana il 25 maggio. Presso il circolo all’Acquacetosa a rappresentare la società giallorossa c’erano l’amministratore delegato Pietro Berardi, i dirigenti Pastorella, Vital e Lucia Bernabè, accolti dal presidente Paolo Cento e dal segretario Sergio Coltellacci.

Molti i politici iscritti al club presenti: dalla senatrice De Petris, ai deputati Vignaroli, Vacca e Silvestroni. Circa duecento tifosi hanno aspettato pazientemente il loro turno per fare una foto ricordo. Pietro Berardi è stato disponibile, ha risposto a molte domande, anche a quella di un bambino che con la maglia giallorossa ha detto all’amministratore delegato: “Non vendete Zaniolo!”. Pronta la risposta di Berardi: “Lo dirò a Tiago Pinto”.

Il saluto del dirigente, mentre due guardie estraevano la coppa dalla custodia, è stato molto applaudito: “Continueremo a lavorare per fare sempre meglio. Sono felice di farvi vedere la coppa in questa prima uscita privata, i tifosi ci possono aiutare in molti modi. Mi fa piacere vedere molti bambini, vuol dire che la passione si tramanda di generazione in generazione. Credo che il successo che abbiamo raggiunto quest’anno possa essere un buon traino anche per il futuro e per avvicinare i più giovani al calcio. Forza Roma!“.