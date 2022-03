La Conference League per blindare l’Europa

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Conference League è la strada più facile, forse anche la più affascinante, per restare in Europa. Dopo il derby la Roma è a pari punti con l’Atalanta, che deve recuperare una partita, e davanti a Lazio e Fiorentina. I giallorossi sono in vantaggio negli scontri diretti con tutte e manca il match finale contro i Viola che sono ancora in corsa per la Coppa Italia e fuori dalle prime quattro piazze. Questo significa che per il 75% alla Roma basta anche il sesto posto per entrare in Europa League.

In Conference la squadra di Mourinho affronterà il Bodo ai quarti. C’è grande attesa per il ritorno all’Olimpico visto che sono stati venduti già oltre 38mila biglietti. In caso di passaggio del turno l’avversaria uscirà dal match Leicester-PSV. In questa Coppa la Roma si gioca un obiettivo importante anche sotto il piano economico. In campionato mancano 8 partite e il calendario non è affatto facile.