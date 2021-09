Kumbulla vuole conquistare Mourinho

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Nella Roma finora non ha trovato spazio. In Nazionale, Reja, gli ha affidato una maglia da titolare. Ieri ha giocato per 90 minuti contro l’Ungheria nella partita vinta per 1-0 dall’Albania. Contro la Polonia, invece, è arrivata una pesante sconfitta per 4-1 che aveva esposto Kumbulla a qualche critica. Secondo i media locali è stato il peggiore in campo. Ieri è andata meglio. Il difensore sta accumulando minuti e si farà trovare pronto per la ripresa del campionato.

Con Fonseca ha giocato spesso, anche se non era partito titolare. La lunga assenza di Smalling gli ha permesso di fare molte partite. Adesso deve convincere Mourinho. José lo stima, anche se la società aveva valutato eventuali richieste di mercato. Durante la preparazione Mourinho gli ha parlato molto, dando consigli e facendolo sentire importante.