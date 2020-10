Kumbulla felice: “La scelta migliore”

Il Messaggero (G.Lengua) – Fonseca anche ad Udine avrà le scelte obbligate in difesa. La trattativa per Smalling è ad un passo dalla chiusura, ma il difensore non ci potrà essere. Spazio a chi ha fatto bene contro la Juventus: Kumbulla, Mancini e Ibanez. L’unica alternativa, con Fazio e Jesus out, è Cristante che difensore non è che può giocare lì soltanto in emergenza. Intanto ieri lo stesso Kumbulla si è presentato: “E’ stato emozionante debuttare contro la Juve, ma meritavamo di vincere“. Per la fascia destra Karsdorp resterà a guardare anche domani e rientrerà dopo la sosta.