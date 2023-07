La Roma ha urgentemente bisogno di un sostituto di Abraham, per fare coppia in attacco con il gallo Belotti. A oggi i due maggior indiziati sono Scamacca e Morata. Il primo ha già dato priorità ai giallorossi, ma la trattativa con il West Ham è molto complicata. Il secondo invece sarebbe il preferito di Mourinho. Come riporta Raimondo De Magistris tramite Twitter, i contatti con l’entourage dello spagnolo e con l’Atletico Madrid per portare il giocatore nella capitale, si sono intensificati nelle ultime ore.

