Kluivert e Pastore non recuperano

Ieri Fonseca ha iniziato la preparazione al match di domenica sera contro il Torino dell’Olimpico. Contro i granata Smalling è pronto. Ieri Cristante, Santon, Kluivert e Pastore non si sono invece allenati col resto del gruppo. I primi due sono sulla via del recupero e torneranno a disposizione col resto del gruppo tra oggi e domani. Saranno quindi impiegabili già da Roma-Juventus, anche se dovranno meritarsi la maglia titolare. L’olandese è invece fuori da un mese per un edema al flessore mentre il flaco è alle prese con un edema osseo all’anca. Entrambi non ci saranno contro gli uomini di Mazzarri. Lo riporta Il Corriere dello Sport.