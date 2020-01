Kluivert e Pastore diventano casi

Fonseca riparte da Firenze. Domenica sera la Roma tornerà in campo a sedici giorni dall’eccellente 1-4 del Franchi, ma la pausa natalizia non dovrebbe aver cambiato nulla nelle gerarchie del tecnico. Gli indisponibili, Spinazzola, Santon, Cristante, Kluivert e Pastore, sono ancora tali e se questo è normale per i primi tre, desta una certa sorpresa che l’olandese e il Flaco non siano ancora in grado di lavorare con il gruppo. Kluivert era addirittura in corsa per giocare a Firenze, prima che Fonseca comunicasse in conferenza stampa che non era pronto. Quanto a Pastore, la ormai famosa botta all’anca con successivo edema ha avuto evidentemente conseguenze imprevedibili, se è vero che la sua ultima apparizione risale a Parma-Roma del 10 novembre. Per Roma-Torino dunque l’unico vero dubbio di formazione è sul ruolo di esterno alto a sinistra, dove Perotti e Mkhitaryan si giocano il posto. Lo scrive il Corriere dello Sport.