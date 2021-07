Justin Kluivert lascia la Roma. È ufficiale l’approdo al Nizza. L’olandese arriva sotto gli ordini di Christophe Galtier – che lo ha espressamente chiesto – in prestito con diritto di riscatto. Kluivert ha pubblicato un post su Instagram in vista della nuova avventura: “È bello essere qui!“, ha scritto con un gioco di parole (“It’s NICE to be here“). Ha poi aggiunto: “Pronto per questa nuova sfida“. Di seguito il post.