Karsdorp va sempre di corsa: è lo stakanovista della Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Rick Karsdorp adesso può riposarsi. Non solo nelle vacanze che sta trascorrendo con la moglie i due figli a Ibiza, ma anche nel corso della lunga e intensa stagione che lo aspetta con la maglia della Roma.

L’arrivo di Celik e un po’ di turnover non può che essere abbracciato positivamente dal terzino olandese che nel corso delle ultime stagioni è stato sempre costretto a fare gli straordinari per l’assenza di un vice che fosse all’altezza delle aspettative dei tecnici.

I tifosi nelle ultime due stagioni hanno potuto finalmente vedere “de locomotief”, la locomotiva, come veniva chiamato in patria. Tanto lavoro fisico per la prevenzione agli infortuni, un cambio di alimentazione ma soprattutto di mentalità.

Adesso una nuova stagione in giallorosso, nella quale avrà più possibilità di riposare ma sempre con l’intenzione di essere lui il vero titolare della destra. Perché Celik, investimento da circa sette milioni, vorrà provare anche a spodestarlo.