Karsdorp, il signore della fascia

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – A dodici giorni dall’inizio ufficiale della stagione Rick Karsdorp è il vero “signore delle fasce”. Il terzino olandese è la certezza di Mourinho per la corsia di destra, l’unico che al momento può dare garanzie per la gara di Conference League del 19 agosto e, probabilmente, per la prima di campionato contro la Fiorentina. Finalmente ha risolto tutti i problemi fisici che lo avevano ostacolato nei tre anni precedenti, costringendolo a lunghi stop e a un prestito al Feyenoord che aveva fatto presagire un addio definitivo alla squadra capitolina.

Leggi anche: Mercato, idea Icardi se dovesse partire Dzeko

Invece l’olandese dodici mesi fa si è messo nuovamente a disposizione della squadra, convinto di aver superato tutte le difficoltà e di poter dimostrare di valere i 14 milioni più 5 di bonus spesi da Monchi nel 2017. Se ne è accorto Tiago Pinto, che lo scorso marzo gli ha rinnovato il contratto per altre quattro stagioni, ripagando l’impegno del ragazzo. La fiducia per lui è stato l’elemento in più per uscire dal tunnel di incertezze e negatività, l’ha sentita dal general manager ma soprattutto dai suoi compagni di squadra. Risultato? Quarantacinque presenze, un gol e sei assist. Nella scorsa stagione ha totalizzato più minuti di quelli sommati nei tre anni precedenti. Adesso è un giocatore nuovo e si è ambientato perfettamente nella Capitale, che finalmente riesce a chiamare casa. Il premio per tutti i suoi sforzi è arrivato quest’estate, con l’arrivo di un grande allenatore come Mourinho che gli ha fatto capire la sua stima.