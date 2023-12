Pagine Romaniste (F. Palmeri) – La Roma si prepara per l’ultimo capitolo di questo 2023. Dopo la vittoria contro il Napoli per 2-0, un altro big match da affrontare, quello contro la Juventus. Il match è in programma sabato 30 dicembre alle 20:45 allo Juventus Stadium. I padroni di casa arrivano dalla vittoria di misura 1-2 allo scadere in casa del Frosinone. L’obiettivo è quello di conquistare i 3 punti così da non far volare in solitaria l’Inter capolista. La squadra di Mourinho, invece, arriva dai 3 punti conquistati nello scontro diretto contro i partenopei e ha bisogno di vincere ancora per continuare a lottare per la zona Champions.

Le probabili formazioni

A difendere la porta giallorossa ci sarà Rui Patricio. In fase difensiva, il solido trio: Mancini, Llorente e N’Dicka. Nella zona centrale del campo, inamovibile Cristante insieme a Bove e Paredes. Sulle fasce partono favoriti Spinazzola e Kristensen. In avanti Lukaku intoccabile, farà coppia con uno tra Belotti e Azmoun. Il dubbio rimane quello di Paulo Dybala, l’argentino è tornato in gruppo dopo l’infortunio guadagnato nel match contro la Fiorentina, ci sarà quindi la possibilità di vederlo in campo.

Juventus-Roma arbitra Sozza. Al VAR Mazzoleni

Ad arbitrare la partita ci sarà Simone Sozza. Per il fischietto della sezione di Seregno sono 8 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa. Un bilancio decisamente positivo con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Alla guida del VAR: Mazzoleni. Anche per lui la Roma è la squadra maggiormente diretta davanti a un monitor. Il bilancio vede 18 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.

Dove vedere il match tra bianconeri e giallorossi

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN . Per farlo, basterà semplicemente cliccare sull’applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Daffara, Garofani, Huijsen, Rugani, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Milik, Iling-Junior, Mancini.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Squalificati: Pogba (sospeso dal Tribunale Antidoping), Fagioli (squalificato per calcioscommesse), Cambiaso.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Alex Sandro.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Lukaku, Azmoun.

A disposizione: Boer, Svilar, Golic, Celik, Karsdorp, Bove, Renato Sanches, Pagano, Zalewski, El Shaarawy, Belotti, Pisilli, Joao Costa, Cherubini.

Allenatore: José Mourinho.

Diffidati: Mancini, Cristante.

Squalificati: –

Indisponibili: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Smalling (infiammazione tendinea), Aouar (fastidio adduttore sinistro).