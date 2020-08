Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Smalling o Cetin a completare la difesa a tre, dubbio Cristante-Veretout

Pagine Romaniste – La Roma sfida la Juventus all’Allianz Stadium per chiudere il suo campionato. In realtà la squadra di Fonseca (e anche quella di Sarri) ha già la matematica certezza del quinto posto in classifica. Dunque il portoghese ricorrerà ampiamente alle seconde linee per far riposare i suoi uomini migliori in vista della fondamentale partita di Europa League con il Siviglia, in programma il 6 agosto. In porta ci sarà Fuzato, ma non c’è nessuna certezza su chi comporrà la difesa a tre: Ibanez e Fazio sono i più sicuri di avere una maglia da titolare, mentre l’ultimo posto è conteso da Smalling e Cetin. Meno dubbi sul centrocampo a quattro del 3-4-2-1. Quasi certe le presenze sulle fasce di Zappacosta e Calafiori, all’esordio in Serie A, così come quella di Villar nel mezzo. Accanto allo spagnolo ci dovrebbe essere Veretout, favorito su Cristante poiché squalificato per l’Europa. Davanti Fonseca sembra avere le idee più chiare: oltre al ritorno dal primo minuto di Zaniolo, saranno in campo anche Kalinic e Perotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

CORRIERE DELLO SPORT

Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

TUTTOSPORT

Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

IL MESSAGGERO

Fuzato; Fazio, Smalling, Ibanez; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

IL TEMPO

Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

LA STAMPA

Fuzato; Fazio, Cetin, Juan Jesus; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

IL GIORNALE

Fuzato; Cetin, Smalling, Fazio; Zappacosta, Villar, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

IL ROMANISTA

Fuzato; Cetin, Smalling, Ibanez; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo, Kluivert; Kalinic.