Juventus, Pogba: “Ho sentito Dybala e mi ha detto che è contento di aver scelto la Roma”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Dazn dopo la vittoria in amichevole di questa notte ed ha parlato anche di Dybala alla Roma. Queste le sue parole:

Cosa ti ha risposto Dybala quando gli hai detto che saresti venuto alla Juventus e che avreste potuto giocare insieme per un po’ di tempo ancora? Aveva già scelto la Roma?

No, la sua avventura alla Juventus era già finita, se ne era già andato. Ha scherzato chiedendomi ‘perché non me lo hai detto prima? Me lo dovevi dire prima’. Io voglio solo che sia felice.

È felice alla Roma? L’hai già sentito?

Sì, quando me l’ha detto era contento. Quando sei libero c’è pressione, non si sa mai. Sono contento per lui che si felice e che stia bene.