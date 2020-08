Juventus, Pirlo vuole Edin. Milik alla Roma può sbloccarlo

La Gazzetta Dello Sport (F.Della Valle) – Cambiano le panchine e anche le priorità. Prima dell’esonero di Sarri, Milik sapeva di essere il preferito dell’ex allenatore bianconero, ma per Andrea Pirlo invece il primo nome sulla lista è diventato Edin Dzeko. Il destino dei due giocatori è legato, perché Milik potrebbe prendere il posto di Dzeko e facilitare il trasferimento del bosniaco a Torino. La situazione al momento è questa: Milik aspetta la Juventus, con cui ha un accordo di massima, mentre il Napoli sarebbe più propenso a trattare con la Roma, inserendolo in uno scambio proficuo. Dzeko presto parlerà con il club, se chiederà di essere ceduto la nuova proprietà cercherà di accontentarlo. A quel punto Milik potrebbe valutare un futuro in giallorosso, ma molto dipenderà da Edin che è legatissimo a Roma.