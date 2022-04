Juventus, obiettivo Zaniolo

La Gazzetta dello Sport (L. Bianchin) – La Juventus al momento ha una necessità su tutte: ricostruire un attacco che non avrà Dybala, rischia di non ritrovare Morata e rivedrà il vero Kaio Jorge solo a stagione avanzata.

Un giocatore davanti va preso, da capire e con caratteristiche più o meno simili al 10 attuale. Il candidato principale è noto: Nicolò Zaniolo. I punti di domanda però non mancano. Primo: il costo. La Roma chiede almeno 50 milioni e non sarà semplice per la Juve costruire una formula con prestito + riscatto. Secondo: la tenuta fisica di Zaniolo, che ha affrontato due rotture del crociato. E con la rieducazione di Chiesa, anche questo andrà valutato. Terzo: la compatibilità con Federico e Vlahovic.