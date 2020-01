Juventus, con la Roma più Rabiot che Emre Can

La Juventus riprende oggi ad allenarsi dopo il giorno di riposo. Ronaldo ieri ha svolto un lavoro di recupero a Lisbona. Contro i giallorossi Sarri dovrà rinunciare a Bentancur, ancora squalificato: Rabiot appare favorito su Emre Can per sostituirlo. I dubbi rimangono sull’attacco dove il tecnico ex Napoli è ancora indeciso se schierare il tridente con Ronaldo, Dybala, Higuain oppure inserire Ramsey. Lo riporta Il Corriere dello Sport.