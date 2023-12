Juventus, Allegri pensa a Yildiz dal 1′. Da valutare le condizioni fisiche di Chiesa e Locatelli. Ecco la situazione dei bianconeri

È già tempo di Juventus-Roma. Calcio d’inizio in programma per le ore 20:45 di sabato 30 dicembre. Allegri, tecnico dei bianconeri, dovrà fare a meno dell’infortunato Alex Sandro e dello squalificato Cambiaso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il tencico toscano starebbe pensando di riproporre dal 1′ il giovane Yildiz dal momento che Chiesa non è ancora al top della forma fisica e sarà valutato nei prossimi giorni. Anche Locatelli non è al meglio e potrebbe rimanere ai box per fastidi al tendine rotuleo. Weah invece sarà pronto ad agire sulla destra..