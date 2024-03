La Roma con l’arrivo di De Rossi sembra aver cambiato rotta e sta recuperando terreno nella classifica generale. Di questo stesso pensiero è Allegri, queste le dichiarazioni sui giallorossi rilasciate in conferenza stampa:

“Non può vincere sempre la stessa squadra. la Juventus ha vissuto nove anni eccezionali e poi c’è stato un cambiamento. L’importante è giocare la Champions ogni anno, per il movimento italiano significa, per tante squadre, il 30% di fatturato per tante e per la Juve è il 20%, ma bisogna entrarci per forza è non facile. Quest’anno la Roma è rientrata in corsa, il Napoli è ancora lì, po ci sono anche Fiorentina e Atalanta e la sorpresa Bologna”.