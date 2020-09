Juventus, a tutta su Dzeko e rinuncia a Suarez

La Gazzetta dello Sport (L.Bianchin – C.Laudisa) – Dzeko ha superato Suarez ed è diventato il favorito per prendere la 9 della Juventus. Il suo futuro dipende però da Milik. Per il giocatore del Barcellona la questione sono i tempi, troppo lunghi per la società bianconera. Ci sono buone possibilità che il Pistolerò resti lì dov’è. In aggiunta a Dzeko la Roma e la Juventus hanno concordato anche il prestito con diritto di riscatto di De Sciglio, rinforzo divenuto indispensabile per Fonseca dopo il passaggio di Florenzi al PSG. La trattativa può essere definita a breve e non è necessariamente legata a quella dell’attaccante. Sullo sfondo l’incognita rilevante di Milik che ha detto “no” al trasferimento alla Roma. Il giocatore sta prendendo tempo perchè crede ancora che possa andare a vestire bianconero.