Il Tempo (M. Cirulli) – Una vittoria meritata che è ossigeno puro per la Roma. La squadra di Juric ha risposto subito molto bene alle richieste del tecnico che, dopo il triplice fischio, ha svelato anche il rapporto umano con i suoi giocatori: “La squadra ha dato una bella risposta, la squadra può fare questo tipo di calcio. Per lunghi tratti molto bene. Abbiamo lavorato tanto su concetti nuovi, anche se alcune cose ti rimangono in testa. La cosa più difficile è stata la loro tristezza. Ci tenevano tanto a De Rossi e l’esonero li ha demoralizzati. Però sono stati molto sinceri con me e mi hanno subito fatto presente questa cosa, ma lavorando siamo riusciti a alzare lo stato d’animo”.

Il tecnico è poi entrato nel merito dei due giocatori più fischiati, Pellegrini e Cristante: “Anche prima volevano dare tutto, ma è andata male. In particolare Lorenzo, umanamente è un ragazzo fantastico. Sono convinto che lui e Bryan riusciranno a cambiare l’idea alla gente e riportare un clima sereno”. Il croato è tornato anche sulla vicenda Zalewski, aprendo alla possibilità di vederlo di nuovo in campo: “Speriamo che la situazione si risolva, magari potrebbe fare un allenamento con la squadra, in quel ruolo siamo un po’ corti”.

Al termine del match ha parlato anche El Shaarawy, che è tornato sull’esonero di De Rossi: “I risultati non sono stati buoni, ci ha rimesso per l’ennesima volta l’allenatore. Capiamo la delusione del pubblico perché sappiamo cosa rappresenta per loro Daniele”. Adesso la Roma avrà poco tempo per preparare l’esordio in Europa League con l’Athletic Bilbao. Già questa mattina la squadra si ritroverà a Trigoria, dove andranno valutate le condizioni di Pellegrini, che dopo la sostituzione ha avuto bisogno del ghiaccio sul ginocchio. Per oggi atteso anche il ritorno in gruppo di Le Fée dopo la distorsione al collaterale del ginocchio rimediata contro l’Empoli.