La Repubblica (M. Juric) – “Monza è come una finale“. Ivan Juric è consapevole dell’importanza della gara di oggi alle 18 contro i brianzoli. Il tecnico croato insiste nel giudicare la buona prestazione della squadra in Svezia, ma è arrivata la sconfitta e le prime voci di un possibile avvicendamento in panchina in caso di risultato negativo all’U- Power Stadium. Con chi? Quel Daniele De Rossi cacciato neanche un mese fa. Chiacchiere da fantacalcio, forse. Un’ennesima sterzata che, forse, attenuerebbe la protesta costante dei tifosi romanisti, molto duri con la squadra anche alla Boras Arena. Due le defezioni per Juric. Dybala e Hummels sono rimasti a Roma e non saranno a disposizione oggi pomeriggio. L’argentino ha accusato un nuovo fastidio al flessore. Discorso diverso per il tedesco, atteso a Monza all’esordio stagionale, che si è dovuto fermare per una sindrome influenzale con febbre alta.