Juan Jesus: “Le misure di sicurezza le nostre uniche armi. Tutti uniti come una squadra si vince” – FOTO

Da ormai qualche settimana, i numeri della pandemia di Covid-19 sono tornati a salire anche in Italia, portando il Governo ad adottare delle nuove misure restrittive. Il difensore brasiliano della Roma, Juan Jesus, ha lanciato attraverso il proprio profilo Instagram un appello al rispetto di tutte le norme di sicurezza. Questo il suo messaggio: “La forza di un sorriso nasconde la bellezza della vita. In un periodo così difficile per tutto il Mondo, possiamo solo seguire le misure di sicurezza: mascherina, distanza, lavare spesso le mani. Per il momento sono le uniche armi che abbiamo per contrastare il virus e tornare il prima possibile (si spera) ad abbracciarci e sorridere tutti insieme. Rispettando sempre il prossimo con educazione e attenzione. Perché quando siamo tutti uniti come una squadra, poi si vince“. Di seguito il post originale: