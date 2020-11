Juan Jesus probabilmente non sarebbe stato della partita contro il Parma, ma ha dovuto sopperire ai numerosi indisponibili. Il difensore brasiliano è infatti entrato a causa dell’infortunio di Roger Ibanez ed ha svolto il suo compito agevolmente. Jesus ha deciso di condividere la gioia per i tre punti sul suo profilo Instagram. Queste le parole affidate ai social: “Bravi ragazzi, 3 punti importantissimi per la classifica. Continuiamo così!”

https://www.instagram.com/p/CH53uz2Jr2o/