Jordan, la luce dopo il lungo stop

Il Messaggero (G. Lengua) – Non esulta dopo la doppietta alla Fiorentina, il rispetto viene prima di tutto. Jordan Veretout, ex viola, ha tenuto per sè l’entusiasmo ma dentro scoppiava di gioia. Il francese ha concretizzato prima un assist di Abraham, poi uno di Shomurodov dimostrando di aver già trovato l’intesa con i nuovi acquisti. Ha giocato 87 minuti e poi ha dato il cambio a Bove, mettendosi alle spalle il finale della scorsa stagione in cui ha rimediato una lesione muscolare in Europa League contro lo United che lo ha frenato nella scorsa al titolo di capocannoniere giallorosso (ha chiuso la stagione con 11 gol). Il timore questa estate era l’inizio del campionato, perché durante la preparazione è stato vittima di un altro infortunio muscolare che ha fatto temere il peggio: “Non va tutto anocra bene ma dobbiamo lavorare e continuare compatti tutti insieme. Così vinceremo le altre partite. Mourinho? È molto buono ed è vicino a noi sempre” ha detto nel post-gara. Mercato: resta aperta la pista Zakaria (il M’Gladbach chiede 20 milioni), ma la Roma deve vendere. In uscita Nzonzi e Pastore, Diawara, Fazio e Olsen. Intanto Dan Friedkin nel 2023 inaugurerà il Collegio alla Querce a Firenze, il suo primo hotel italiano della linea Auberge Resorts Collection.