Jesus Navas: “Siamo molto contenti della vittoria di oggi”. Reguilon: “Abbiamo giocato bene sotto tutti gli aspetti”

La Roma è uscita agli ottavi d’Europa League dopo una prestazione opaca contro il Siviglia. Prestazione tutt’altro che negativa invece da parte del Siviglia, come evidenziato nel post gara da alcuni giocatori andalusi, Navas in primis: “Abbiamo giocato una partita molto buona, tutti sono stati coinvolti nel gioco dal primo minuto. L’entusiasmo e l’ambizione che abbiamo per fare cose importanti sono molto positivi, siamo molto contenti della vittoria di oggi. Dobbiamo continuare a lavorare duro. Oggi è stata una partita molto difficile”. Alle quali son seguite quelle altrettanto entusiaste di Reguilon: “Abbiamo giocato bene sotto tutti gli aspetti, sia offensivi che difensivi. Devi divertirti e recuperare bene, perché abbiamo una nuova finale tra quattro giorni. Tutti possono essere orgogliosi di questa squadra, che da tutto in campo. Con quel grande gruppo e grandi persone si fanno grandi cose e spero di vincere l’Europa League con il Siviglia. Alla fine, siamo un grande gruppo, sia chi gioca che non, e sono orgoglioso di tutti loro perché siamo una vera squadra“. Segue Koundè: “È stata una grande partita per la squadra. L’AS Roma è un grande rivale, ma penso che siamo stati superiori per quasi tutto il match. Abbiamo avuto l’opportunità di segnare di più, ma è una vittoria molto buona”. Dulcis in fundo quelle di En-Nesyri: “Sono molto felice per l’obiettivo e per il lavoro della squadra. Devi colpire duramente e pensare alla prossima gara. Noi ci alleniamo giocando, non ci sono molti allenamenti per la prossima partita, ma siamo preparati“.