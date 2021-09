Italia, Zaniolo non convocato per il match contro la Lituania

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha dirmato la lista dei 23 convocati per la sfida di questa sera contro la Lituania. Tra gli assenti oltre a Palmieri, Chiesa e Sensi, c’è anche Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso non si era allenato nell’ultima seduta a Coverciano per una lieve contusione alla coscia sinistra rimediata durante la partita contro la Svizzera e ha da poco lasciato il ritiro per far rientro a Roma. Risulta in dubbio quindi la sua presenza contro il Sassuolo, come anche per Pellegrini e Mancini.