Italia Under 20, i convocati di Bollini: presenti Calafiori, Bouah e Riccardi

Il sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha comunicato in serata le varie convocazioni dei Commissari Tecnici delle nazionali azzurre. Tra questi, anche i giocatori convocati dal CT Alberto Bollini per uno stage dell’Italia Under 20, che si terrà a Tirrenia da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre. Tra gli atleti inseriti nella lista, anche tre calciatori della Roma Primavera, aggregati alla prima squadra da Paulo Fonseca per il ritiro di Trigoria. Si tratta di: Riccardo Calafiori, Devid Eugene Bouah ed Alessio Riccardi.