La conferenza stampa di Paolo Nicolato ha aperto il raduno della Nazionale Under 21, che da oggi pomeriggio al CPO di Tirrenia inizierà a preparare l’appuntamento con la fase finale del Campionato Europeo, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. Dopo i forfait di Moise Kean e Niccolò Pierozzi, sono 27 gli Azzurrini a disposizione di Nicolato, che martedì 13 giugno sarà chiamato a scegliere i 23 calciatori che faranno parte della spedizione europea. In conferenza stampa arriva una domanda al CT Nicolato anche sul baby talento giallorosso Edoardo Bove:

Tra gli Azzurrini che negli ultimi tempi hanno trovato più spazio con il club c’è Edoardo Bove, che con un suo gol ha trascinato la Roma alla finale di Europa League ritagliandosi un ruolo di primo piano nella squadra di Mourinho.

“Lo facevo giocare anche quando non giocava con la Roma – dichiara sorridendo Nicolato – mi fa piacere perché vuol dire che nonostante l’età ci vedo ancora bene”.

(Figc.it)