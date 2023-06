Il West Ham vince la Conference League. Dopo il successo della Roma di Mourinho lo scorso anno nella finale di Tirana, gli uomini di Italiano non riescono a replicare. Dopo l’eliminazione agli ottavi della Lazio per mano dell’AZ Alkmar, questa volta la delusione spetta alla Fiorentina arrivata a un passo dal traguardo. Al 62′ arriva il vantaggio degli inglesi dal dischetto con Benrahma che spiazza Terracciano. Al 67′ Bonaventura pareggia i conti, sponda di Nico Gonzalez per la mezzala che infila con una diagonale Areola. Allo scadere dei tempi regolamentari arriva però il goal della vittoria West Ham: verticale di Paquetà per Bowen che solo davanti al portiere lo batte in uscita.