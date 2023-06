Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Queste le sue parole:

“Ci auguriamo che il risultato sia diverso da quello della Roma, siamo dispiaciuti di ciò che si è perduto. Ci sono state delle polemiche e delle recriminazioni, comprendo l’amarezza ma il calcio e lo sport in generale offrono altre opportunità. Oggi abbiamo la Fiorentina e facciamo tutti il tifo per lei, poi sabato ci sarà l’Inter. Queste finali sono un traguardo importante e rappresentano anche l’eccellenza e la qualità del nostro spesso bistrattato campionato. Dobbiamo comunque migliorare il prodotto, le infrastrutture e fare in modo che coloro che vanno allo stadio si trovino in una condizione di civiltà e di educazione. Questo vale per chi parla e chi ha determinati comportamenti in campo poiché spesso si riflettono anche sulle tribune”.