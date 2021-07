Italia, tutto su Emerson per l’allungo a Wembley

Corriere dello Sport (F. Patania) – Spalletti lo aspetta a Napoli, Mourinho ci pensa per la Roma. Simone Inzaghi lo ha inserito in una lunga lista per la fascia sinistra dell’Inter. Emerson Palmieri, 27 anni da compiere il 3 agosto, più che al mercato dovrà soprattutto rispondere a sé stesso e Roberto Mancini nella settimana di Wembley.

Correrà per l’Italia e per Spinazzola, suo amico, l’esterno più veloce e forte sinora visto all’Europeo: 33,8 chilometri orari e l’ultimo scatto, fatale, con il Belgio. Ora toccherà a Emerson, impiegato soltanto con il Galles a tempo pieno e subentrato negli ultimi minuti con i Diavoli Rossi.

Campione d’Europa con il Chelsea, oriundo e londinese (calcisticamente) come Jorginho, l’altro azzurro vincente in Champions, con una differenza profonda: viene da una stagione anonima, trascorsa quasi per intero in panchina. Tuchel non lo ha fatto giocare nella finale di Oporto con il Manchester City. Emerson Palmieri era rimasto fuori anche il 15 maggio a Wembley, per l’ultimo atto della FA Cup, persa con il Leicester, 0-1. Difficile resistere alla concorrenza di Spinazzola e proporsi da protagonista all’Europeo senza aver giocato con continuità negli ultimi mesi. Mancini, però, non lo ha mai mollato o escluso dal gruppo. Un posto nella lista dei convocati era suo.