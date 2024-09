Spalletti alla vigilia del match contro Israele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni social della Nazionale. Queste le dichiarazioni sulle condizioni di Pellegrini:

Calafiori sarà costretto a saltare il match, Pellegrini come sta?

“Sì, Calafiori non ci sarà. Pellegrini lo valuteremo domani, ma penso sia sbagliato farlo giocare dall’inizio. Se domani mattina però la risposta sarà corretta, è chiaro che uno con le sue qualità può sempre far parte della partita”.