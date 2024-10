Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio valida per la terza giornata di Nations League. Tra i tanti temi affrontati dall’allenatore c’è anche l’utilizzo del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole:

Sull’utilizzo di Pellegrini e Raspadori…

“Cambia poco, in quella posizione abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con la squadra. Vogliamo giocatori che sappiano fare molte cose in quella zona di campo, forse in questo caso Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire un pezzo di partita. Inizierà Pellegrini domani”.

Su Calafiori…

“È bravo a farsi trovare al punto giusto anche se fa gli stessi metri degli altri. Questa personalità poi lo ha aiutato, si è preso responsabilità importanti. Ha maturità anche se è giovane, si è fatto molte esperienze anche su quelli che sono altri settori del campo e questo lo completa. È sempre bene avere un ordine di squadra e un equilibrio, deve fare bene quello che gli compete e poi può aggiungere qualcosa”.



Sulle potenzialità degli Azzurri…

“Questo gruppo lascia ben sperare su quello che sarà il nostro futuro, specialmente per il modo di stare insieme, essere amici e volersi aiutare nel fare le cose. Questo lo si vede anche nella vita normale, io sono fiducioso per quello che possono fare questi ragazzi”.

Sulla sfida contro il Belgio…

“È una partita fondamentale per il nostro futuro, mi aspetto che venga affrontata con lo stesso coraggio visto nelle ultime gare. Le sensazioni sono positive visti gli allenamenti”.