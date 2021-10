Italia-Spagna 1-2. Non basta il gol di Pellegrini, gli Azzurri disputeranno la finale per il terzo posto

Nella semifinale di Nations League a San Siro i campioni d’Europa dell’Italia hanno sfidato la Spagna di Luis Enrique. Nel primo tempo la formazione ospite si porta sullo 0-2 grazie ad una doppietta di Fernan Torres, complice anche l’espulsione di Bonucci per doppia ammonizione dopo quaranta minuti. Nella ripresa al 64′ entra Lorenzo Pellegrini al posto di Jorginho ed è proprio il capitano giallorosso a mettere a segno il gol dell’1-2 (83′), sfruttando un contropiede di Chiesa. Gli azzurri però non riescono a pareggiare la partita e sarà la Spagna a disputare la finale della competizione, mentre l’Italia giocherà il match per il terzo e quarto posto, in programma a Torino il 10 ottobre alle ore 15.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella (Calabria), Jorginho (Pellegrini), Verratti (Locatelli); Chiesa, Insigne (Kean), Bernardeschi (Chiellini).

Allenatore: Roberto Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso, Koke (Merino), Busquets, Gavi (Roberto), Oyarzabal, Sarabia (Gil), Ferran Torres (Pino).

Allenatore: Luis Enrique

Ammonizioni: Azpilicueta (S), Sarabia (S), Pino (S), Locatelli (I), Oyarzabal (S).

Espulsioni: Bonucci (I).

Marcatori: 17′, 47′ F.Torres (S), 83′ Pellegrini (I).