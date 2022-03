Italia, quattro romanisti e quattro laziali chiamati da Mancini. Fuori Balotelli

Il Tempo (S. Pieretti) – Missione Mondiale. Mancini ha convocato 33 giocatori in vista dei play off per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del Qatar. Gli Azzurri avranno due impegni ravvicinati; la prima partita è in programma il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord. In caso di successo, l’Italia il 29 marzo andrebbe ad affrontare – in trasferta – la vincente tra Portogallo e Turchia. Esclusi Romagnoli, Calabria e Bernardeschi, resta a casa anche Balotelli. Prima convocazione per il laziale Luiz Felipe e per Joao Pedro. Locatelli, positivo al covid, il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario.

Questo l’elenco completo dei convocati. Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu. Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini. Centrocampisti: Barella, Cristante, Tonali, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti. Attaccanti: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni e Zaniolo.