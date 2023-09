Il Messaggero (A. A) – Luciano Spalletti ha perso i pezzi, ma senza fare drammi. Del resto, è entrato in punta di piedi e vuole mantenere buoni i rapporti con tutti i club.

Lucio ha assecondato ogni volontà dei singoli calciatori e li ha rispediti a casa al minimo dolore accusato. Ha cominciato con Chiesa e Pellegrini, prima della trasferta di Skopje, che lo juventino e il romanista hanno saltato. Gli infortuni muscolari accusati non sembrano destare troppe preoccupazioni e probabilmente sia Allegri sia Mourinho non hanno ancora perso le speranze di vederli in campo nella prossima giornata, la Roma dovrà affrontare l’Empoli in casa. Stesso discorso vale per Gianluca Mancini, che ha abbandonato il campo di Skopje dopo dieci minuti della ripresa per un affaticamento muscolare all’adduttore. Più serio il problema a cui è andato incontro Politano, che ha accusato un risentimento muscolare al tricipite surale destro.

Spalletti non ha voluto forzare la mano con nessuno, ha solo chiesto più minutaggio ad alcuni calciatori, vedi Bastoni, Cristante, Barella.