Il Tempo (L. Pes) – L’ora di Paulo. Dopo gli appena sessantotto minuti in campionato collezionati nelle prime tre gare e la sosta trascorsa a Trigoria per recuperare dai guai fisici, ora la Joya è pronta a splendere nuovamente dopo mesi difficili. Da tempo, infatti, l’attaccante argentino non riesce a trovare continuità di rendimento e impiego, dovendo sempre fare i conti con infortuni e acciacchi.

Dall’infortunio muscolare contro il Feyenoord al lungo e difficile recupero dal forte colpo alla caviglia subito a Bergamo contro l’Atalanta. E questa pausa con il doloroso e necessario forfait con la Seleccion, è servito proprio a recuperare un livello adeguato di condizione fisica. Un lavoro personalizzato, mirato al recupero graduale che lo porterà a tornare a lavorare col resto della squadra tra oggi e domani, in concomitanza con il rientro a Trigoria dei nazionali. Mourinho ha bisogno di lui. Troppo importante per le sorti dell’attacco giallorosso.

Ma Dybala non è l’unico ai box in casa Roma. Oltre a lui, infatti, hanno rinunciato alla nazionale anche Aouar e Zalewski che sono vicini al rientro dopo aver smaltito le noie muscolari. Il polacco è atteso in gruppo tra domani e dopodomani. Più delicate le situazioni di Mancini e Pellegrini. Entrambi rientrati anzitempo da Coverciano e in dubbio per la sfida di domenica. Saranno valutati attentamente nelle prossime ore con N’Dicka che si candida concretamente per un posto da titolare se il difensore azzurro non dovesse farcela. In mezzo al campo, oltre al capitano, resta in dubbio Renato Sanches che potrebbe però esserci nel match contro i toscani.