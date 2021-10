Finalmente è ufficiale. L’Italia, dopo aver vinto l’Europeo e aver fatto punti importanti per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, è salita al quarto posto del Ranking FIFA per nazionali. I ragazzi di Mancini superano di mezzo punto l’Inghilterra battuta a Wembley lo scorso 11 luglio. Al primo posto sempre il Belgio tallonato dal Brasile. Più staccata la Francia. Tra le top 10 anche Messico e Danimarca.