Italia, Mancini: “Zaniolo è più sereno ora, non sente molto dolore”

Al termine di Olanda-Italia 0-1 di Nations League, il Commissario Tecnico degli Azzurri, Roberto Mancini, ha commentato l’infortunio di Nicolò Zaniolo in conferenza stampa. Il numero 22 ha lamentato un dolore al ginocchio sinistro, dopo uno scontro di gioco avvenuto nel primo tempo della gara. Queste le sue dichiarazioni: “Appena successo era un po’ preoccupato, adesso era più sereno perché non sentiva molto dolore. Spero possa significare che non si tratti di un infortunio grave come quello dell’altra volta”.