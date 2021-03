Italia, Mancini: “Cristante probabilmente tornerà a casa. Zaniolo sta migliorando, ma non possiamo rischiare”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla prima partita della Nazionale in vista di Qatar 2022. Queste le sue parole sui romanisti:

Su De Rossi…

Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, quando aveva smesso di giocare a Roma e deciso di andare al Boca. Poi ci siamo risentiti, e abbiamo preso questa decisione: ci fa piacere averlo qui, rappresenta un giocatore molto importante per il nostro calcio e a lui serve per fare esperienza. Penso sia stata una scelta giusta per noi.

Su Zaniolo…

Stiamo seguendo quello che sta facendo, ci sono dei miglioramenti. Valuteremo quando rientrerà in squadra, è chiaro che un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare: è un ragazzo giovane e di sicuro potrà giocare altre competizioni importanti. Se sarà pronto valuteremo, speriamo possa recuperare al 100%.

Sugli infortunati…

Ci manca Jorginho, probabilmente Cristante tornerà a casa, vediamo che cosa accadrà con i giocatori dell’Inter. Per il centrocampo abbiamo qualche problema.