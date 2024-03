Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati per la tournée negli USA che vedrà l’Italia impegnata contro Venezuela ed Ecuador. Le gare sono in programma per il 21 e il 24 marzo. Presente Lorenzo Pellegrini, mentre resteranno a Roma Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Questo l’elenco completo: